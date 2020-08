Port-Jérôme-sur-Seine. Armé, un homme retranché chez lui séquestre sa femme

Dimanche 16 août, vers 19h40, à Port-Jérôme-sur-Seine, route de Grandcamp, les pompiers sont venus en soutien aux forces de l'ordre. En cause, un homme retranché et armé chez lui en train de séquestrer son épouse. Après des négociations avec la police, l'homme a libéré sa femme dans un premier temps. Il a ensuite été interpellé par les forces de l'ordre. Il n'y a pas eu de dégât, ni de blessure. L'homme en question était a priori dépressif et avait des envies suicidaires.