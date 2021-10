Le Havre. Course L'Amazone : des règles sanitaires strictes

L'Amazone, la course-marché féminine du Havre, est reportée au dimanche 20 septembre. Pour ne pas être obligés d'annuler l'événement cette année, les organisateurs vont appliquer des mesures d'hygiène et de distanciation physique. La course, au profit de la lutte contre le cancer du sein, attire tous les ans plus de 11 000 participantes.

Départs différés

Des règles seront donc à respecter. Un départ différé aura lieu. Le premier groupe concerne les particuliers, qui se retrouveront pour l'échauffement à 9 h 25 et pour le départ à 10 h. Le second groupe, celui des entreprises et associations, se retrouvera pour l'échauffement à 9 h 50 et pour le départ à 10 h 20. Le port du masque sera obligatoire sur la zone de départ. Les participants pourront retirer leur masque durant l'échauffement en maintenant une distance sociale d'au moins un mètre. Le port du masque sera obligatoire jusqu'au franchissement de la ligne de départ de la course-marche. Il sera également obligatoire à l'arrivée. Des sens de circulation seront créés sur toute la zone de départ et d'arrivée afin de maintenir le plus possible une distance de sécurité d'au moins un mètre. Enfin, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à de nombreux endroits. Les inscriptions restent ouvertes.