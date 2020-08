Dieppe. Après la foire et le marché, masque obligatoire dans plusieurs rues 

Après Rouen et Le Havre, la ville de Dieppe est aussi concernée par un arrêté préfectoral rendant le port du masque obligatoire dans plusieurs rues. La mesure entre en vigueur samedi 15 août et jusqu'au mercredi 30 septembre face à "une augmentation sensible" du nombre de cas positifs au Covid-19 en Seine-Maritime.

Masque dès 11 ans

Le masque est obligatoire, de 10 h à 22 h, dans une dizaine de rues : rue de la Barre, place du Puits salé, Grande Rue, place Nationale, quai Henri IV, rue Saint-Jacques, rue Lemoyne, place Saint-Jacques, rue de la Boucherie et rue de Clieu.

Cette obligation s'applique à toute personne âgée de plus de 11 ans, à l'exception de personnes handicapées ayant un certificat médical. les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

Les rues concernées à Dieppe - Préfecture de la Seine-Maritime

À Dieppe, le port du masque est également rendu obligatoire à compter de ce samedi 15 août sur le marché et il l'est déjà sur la foire qui se poursuit encore une semaine.