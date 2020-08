Seine-Maritime. Un septuagénaire sauvé de la noyade par des jeunes et les pompiers

Un septuagénaire se trouvait dans l'eau, à Veulettes-sur-Mer, ce jeudi 13 août en début d'après-midi lorsqu'il a commencé à se noyer.

Ce sont des jeunes vacanciers qui ont aperçu le septuagénaire en difficulté et lui ont porté secours. L'homme se trouvait en effet en dehors de la zone de baignade surveillée.

Héliporté vers l'hôpital

L'homme, âgé de 71 ans, a été ramené vers la plage et les sapeurs-pompiers du poste de secours ont été prévenus. Ils ont commencé les gestes de réanimation. Plus d'une heure après le début de l'intervention, le baigneur a pu être médicalisé et héliporté vers l'hôpital Monod à Montivilliers grâce à l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 76.