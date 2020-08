Lisieux. Covid-19 : la basilique Sainte Thérèse a perdu la moitié de ses visiteurs

Capitale du pays d'Auge, Lisieux est connue mondialement pour Sainte-Thérèse. En 2019, 840 000 personnes ont visité la basilique qui porte son nom, dont 30 000 pendant L'Assomption. Depuis le début de la pandémie de coronavirus et la fermeture de certaines frontières, la fréquentation a cependant chuté de 50 %. Le profil des visiteurs est aussi différent. "Il y a moins de grand public, mais toutes nos propositions de visites guidées, de pèlerinages organisés, de soirées, sont complètes", constate Emmanuel Houis, secrétaire général du Sanctuaire de Lisieux. "Avant, les touristes voulaient faire un maximum en peu de temps, maintenant ils privilégient la qualité, et prennent plus leur temps pour visiter."

"Ce ne sont pas les locaux qui viennent nous voir"

Les Brésiliens et les Américains ne sont pas présents cet été, contrairement aux Espagnols, Italiens ou Français... mais pas forcément les Normands ! "Comme nous l'avions constaté au déconfinement, ce ne sont pas les locaux qui viennent nous voir, mais les gens qui voyagent, les Franciliens...", note le secrétaire général.

Pour les fêtes du 15 août, le sanctuaire de Lisieux ne sait pas à quoi s'attendre en termes de fréquentation. Mais la chute du nombre de visiteurs impacte aussi les dons. La baisse est estimée à au moins 40 %.