Votre horoscope signe par signe du lundi 17 août

Bélier

Vous entrez dans une phase bénéfique sur le plan relationnel, penchez-vous sur vos liens les plus intéressants.

Taureau

La routine arrive dans votre quotidien et vous vous y adaptez avec peu d'effort.

Gémeaux

Vous serez très terre à terre dans votre façon de voir les différentes choses de la vie

Cancer

Vous cherchez votre petit coin de paradis et vous pourriez bien le trouver aujourd'hui.

Lion

Quelques désagréments digestifs pourraient apparaître à cause du stress , Apprenez à relativiser.

Vierge

Vous avez de grands projets et travaillez très dur pour être en mesure de les réaliser

Balance

Vous pouvez compter sur la chance et sur votre côté communicatif pour pouvoir évoluer comme vous le souhaitez.

Scorpion

Vos explications gagnent en clarté et en pertinence. C'est le moment de parler de ce qui vous préoccupe !

Sagittaire

Votre philosophie vous aidera à maintenir un cap positif. Vous vous sentez utile et ça vous va bien !

Capricorne

C'est le moment de faire avancer vos projets les plus sérieux et de donner un coup de collier décisif.

Verseau

De petits imprévus pourraient venir interférer dans votre quotidien alors que vous n'aviez pas prévu une telle perte de temps.

Poissons

Vous vous sentez plus endurant, et surtout plus enclin à vous consacrer à l'essentiel.