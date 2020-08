Caen. Sexagénaire grièvement brûlé : la police des polices va être saisie

Vendredi 7 août, trois fonctionnaires de police accompagnent un huissier dans le cadre d'une saisie, au domicile d'un habitant de Saint-Contest âgé de 60 ans. Une procédure habituelle, demandée par le professionnel après une précédente entrevue qui n'avait pas pu se dérouler sereinement.

Au service des grands brûlés

Sur place, l'ambiance se tend, le sexagénaire s'asperge d'essence et se munit d'un briquet. Les policiers tentent de l'empêcher de s'immoler, mais quelques instants plus tard, l'homme s'embrase. Il est héliporté à Paris, dans un service hospitalier dédié aux grands brûlés. L'enquête de la police judiciaire pour déterminer les causes des blessures est close. En parallèle, la procureure de la République de Caen, Amélie Cladière, indique qu'elle va prochainement saisir l'IGPN, la police des polices sur le volet judiciaire, pour blessures involontaires. "Il semblerait qu'un tir de taser ait pu conduire à l'embrasement, lors de la tentative de porter secours à la victime", indique la procureure. La victime se trouve toujours "dans un état très grave".