La rue Jeanne d'Arc en travaux : les pavés disparaissent

Le chantier a débuté lundi 24 septembre et devrait se prolonger durant quatre semaines, rue Jeanne d’Arc. Sur la portion comprise entre la rue Lecanuet et la rue du Donjon, les pavés vont être remplacés par un enrobé. Une piste cyclable verra le jour à partir de la rue Jean Lecanuet, en direction de la gare. Enfin, un îlot central va être créé entre les rues Saint-Patrice et Blanchard.

Ces travaux entraînent la déviation de certains bus : plus de renseignements sur www.crea-astuce.fr/ rubrique état du réseau.