Normandie. Ils vont courir 200 km pour lutter contre la maladie de Huntington

Charline et Théo Pouillet, âgés de 20 et 16 ans, vont courir l'équivalent de cinq marathons en deux jours. Ils partent vendredi 14 août de Saint-Pierre-sur-Dives, dans le Calvados, pour rejoindre Paris. "Il fallait qu'on trouve un lieu d'arrivée symbolique, raconte Charline. Le siège de l'association Huntington France se trouve à Paris, on trouvait donc ça cohérent d'arriver là-bas."

Une maladie rare

Car l'objectif du duo est d'informer sur cette maladie rare. "C'est aussi un but personnel, car notre papa est atteint et Charline est porteuse", confie Théo. On compte 6 000 cas en France. Cette maladie, orpheline, héréditaire et incurable, touche trois niveaux : moteur, cognitif et psychiatrique. "Il s'agit d'une dégénérescence neurologique, au même titre qu''Alzheimer", explique Charline. Ce n'est pas leur premier défi. En 2018, l'étudiante a gravi le Mont Blanc. L'année dernière, avec son petit frère, ils ont pédalé 1000 km en une semaine. Charline et Théo espèrent récolter de l'argent pour faire avancer la recherche.

Pour retrouver la cagnotte en ligne, c'est par ici !