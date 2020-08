Orne. L'eau est impropre à la consommation dans quatre communes

En raison des fortes chaleurs et en l'absence de précipitations, la préfecture de l'Orne et l'Agence Régionale de Santé de Normandie informent que la qualité de l'eau fournie par le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Merlerault est susceptible d'être impropre à la consommation et de présenter des risques pour la sécurité sanitaire.

La préfète de l'Orne a pris un arrêté qui interdit la consommation d'eau pour usages alimentaires sur le secteur alimenté en eau par le captage "Moulin de Feugerou", sur les communes de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, Planches, Mahéru (quelques hameaux), Echauffour (hameau "La Farcière"). Cette eau ne doit pas être utilisée pour les usages alimentaires, la boisson, le lavage des dents, la toilette des nourrissons, la préparation des aliments, des boissons chaudes et des glaçons. L'eau du robinet reste utilisable pour les autres usages (toilette, douche, WC). Les abonnés sont directement informés par les collectivités ou l'exploitant qui organisent la mise à disposition de l'eau embouteillée.