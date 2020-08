Honfleur. La Belle Poule, voilier-école de la Marine, se visite ce week-end

Elle est, avec son sister-ship L'Etoile, l'un des deux voiliers-écoles de la Marine Nationale. La Belle Poule sera en escale du vendredi 14 au lundi 17 août à Honfleur. Amarrée au quai de la jetée Est, situé dans l'avant-port, la goélette sera ouverte au public les samedi 15 et dimanche 16 août de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. Pour monter à bord, il faudra être masqué et présenter impérativement une pièce d'identité. Les visites seront organisées par groupe de 10 personnes maximum, il faudra donc sans doute être patient. La visite permettra d'en savoir plus à propos de ces navires, sur lesquels les élèves des différentes écoles de la Marine Nationale apprennent les manœuvres traditionnelles mais aussi l'esprit d'équipage.