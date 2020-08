Cherbourg. Un bilan des soldes satisfaisant mais les inquiétudes demeurent

A cause de la crise sanitaire, les soldes ont démarré plus tard que d'habitude, le mercredi 15 juillet et se sont achevées ce mardi 11 août. Alors, les clients ont-ils fait chauffer la carte bleue ? "Oui !", s'enthousiasme Isabelle Grandménil, de la boutique Dolce Vita à Cherbourg. "C'était un peu plus calme" pour Julie Lemaresquier, du magasin de jouets Ludopol.

"Les soldes ont été plutôt satisfaisants", confie Florence Kwiatek ce mardi 11 août. Mais la présidente de l'Union Cherbourg Commerces relativise : "C'est compliqué pour le secteur du textile ou de l'événementiel. L'objectif des soldes est de satisfaire les clients et en même temps que les commerçants s'y retrouvent financièrement." Pas facile face à l'incertitude liée au Covid-19. Florence Kwiatek, à la tête du magasin de costumes Les Fous du Roy, peut témoigner "Je n'ai aucune visibilité sur les mois à venir. Est-ce que les festivités liées à Halloween et Noël seront maintenues ?", s'inquiète-t-elle. En conséquence, elle a dû anticiper. "Je n'ouvre que les après-midis depuis juin et seulement sur rendez-vous. Ce n'est pas de gaieté de cœur, ce sont des choix économiques pour tenter de rester à l'équilibre." L'UCC a prévu de faire un point avec le tribunal de commerce de Cherbourg prochainement afin de connaître le nombre de commerces fragilisés financièrement.