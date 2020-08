Mondeville. Le lundi, c'est bus gratuit pour aller à la mer !

"Ça va Thérèse, tu es toute seule aujourd'hui ?" A bord du bus gratuit de Mondeville qui conduit à la mer, le tutoiement est de rigueur. "Il y a des habitués, ils se retrouvent pour se balader, faire un petit barbecue, bref : prendre l'air !", résume Jacques Dufetelle, l'un des chauffeurs de la commune qui conduit les habitants chaque lundi, direction Cabourg où la ville possède aussi un terrain de camping. "On y est en 35 minutes... Un peu plus quand c'est la moisson, avec les tracteurs !" A bord, il y a par exemple Marie-Chantal Rabasse, au rendez-vous tous les lundis : "C'est super. On retrouve les copains, la mer. Je n'ai pas de voiture donc c'est pratique." Quelques sièges plus loin, c'est une retraitée qui profite du bus gratuit pour la première fois cet été. "Mon mari me dépose à l'arrêt le matin. C'est mieux que de rester à la maison devant la télé." Outre la mobilité, pour le maire, Hélène Burgat, l'atout de ce dispositif est en effet la convivialité. "Il y a beaucoup de retraités, parfois isolés. Pour les gens seuls, les semaines de vacances, c'est parfois long. Au moins, le lundi, c'est Cabourg !"

Jacques Dufetelle est l'un des conducteurs de ce bus gratuit mis en place depuis 2014 par la ville. -

La Ville possède deux autocars qui permettent de transporter à l'année les centres de loisirs, les seniors, les associations, etc. Un budget annuel de l'ordre 100 000 €.

Masque de rigueur, mais sourire dans les cœurs ! -

Pratique. Le bus gratuit dessert six arrêts, de 9 h 30 à 10 h. Retour de Cabourg à 17 h. Tous les lundis jusqu'au 24 août inclus.