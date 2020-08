Restaurant. La Rose des vents, cuisine familiale de qualité

"On a eu envie de changer de quartier", explique Frédéric Plantefol, gérant avec Bertrand Buffeteau, concernant ce déménagement. Dans la salle, la décoration est soignée avec des objets savamment choisis. Côté cuisine, le duo mise sur le frais et le fait maison. La carte est renouvelée chaque semaine avec deux entrées, deux plats et une solution végétarienne et deux desserts. "C'est une bouffe familiale teintée d'influences italiennes, françaises et orientales", décrit Bertrand Buffeteau.