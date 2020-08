Commerce. Les frites du Nord débarquent à Cherbourg ! 

Les amoureux de frites vont trépigner ! Une baraque à frites itinérante ouvre ce lundi 10 août à Cherbourg-en-Cotentin, sur le parking du magasin la Maison.fr, avenue Amiral Lemonnier. A sa tête, Ingrid Pilarski, habituée depuis toute petite à passer les étés dans le Cotentin chez sa famille, et Robert Fauqueux, tous deux originaires de Cambrai, dans le Nord.

"On espère que ça va prendre !"

Ils sont arrivés en mai dernier à Cherbourg pour réaliser leur rêve : "A 40 ans, pourquoi ne pas mener une nouvelle vie avec un rêve qui s'offre à nous ? On a pensé à ouvrir une friterie parce qu'on sait que dans le coin, il n'y en a pas beaucoup. On s'est dit tous les deux qu'il fallait qu'on essaie !", confie Ingrid, passionnée par cette nouvelle aventure. En fonction de la demande, le camion sera susceptible de se déplacer ailleurs à Cherbourg-en-Cotentin. Au menu : des spécialités du Nord notamment : fricadelle, mexicanos, cervelas, poulycroq, crizly... Avec quand même une touche locale : le burger normand ! "On propose des choses différentes, on espère que ça va prendre !", souffle Ingrid.

Mais finalement, quelle est la particularité des frites normandes ? Réponse avec une spécialiste !