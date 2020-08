Rouen. Début de deux ans de travaux pour prolonger la T4 au CHU

Comme annoncé avant même l'inauguration de la ligne de Teor T4, en 2019, celle-ci va être prolongée d'ici août 2022 entre la place du Boulingrin et le CHU de Rouen. Avant de voir les aménagements des voies réservées aux bus, la Métropole Rouen Normandie a débuté, ce lundi 17 août, des travaux sur le réseau d'assainissement.

Circulation perturbée

Jusqu'à la fin novembre, la circulation sur le boulevard de Verdun est perturbée, "avec une période de plus forte nuisance à partir de la mi-octobre". Puis, des travaux sur le réseau d'eau potable se dérouleront de janvier à mars 2021 et en juin, le rond-point Saint-Hilaire sera en chantier pendant deux mois. Cette prolongation permettra la création de deux nouveaux arrêts pour la T4 : piscine du Boulingrin et CHU.

Les travaux débutent ce lundi 17 août sur le boulevard de Verdun. - Métropole de Rouen

À noter que dès le mois de septembre, un "temps de dialogue citoyen sera mis en place afin de présenter le projet aux riverain.e.s, aux commerçant.e.s et aux usager.e.s", indique la Métropole. Trois rendez-vous sont prévus : mardi 15 septembre à 19h30 (atelier avec les commerçants), jeudi 17 septembre à 18h (balade urbaine avec riverains et usagers) et samedi 19 septembre à 10h30 (balade urbaine avec riverains et usagers).