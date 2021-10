Saint-Jean-le-Thomas. Un jeune homme de 20 ans tombe d'un kayak et meurt noyé 

En début d'après midi ce samedi 8 août, les sapeurs-pompiers de la Manche ont été appelés pour venir en aide à deux personnes en difficultés, un père de 50 ans et son fils de 20 ans. Pas moins de 16 pompiers et ainsi que la SNSM ont été engagés sur ce sauvetage. En voulant porter secours à son fils tombé d'un kayak en mer, le père de 50 ans s'est mis en difficulté et a été pris en charge par les secours. Le jeune homme de 20 ans lui, a été d'abord retrouvé sous l'eau avant d'être transporté sur le rivage où les sapeurs pompiers ont tenté une réanimation. En vain. Le jeune homme de 20 ans a été déclaré décédé. Cinq personnes ont été dirigées vers le centre hospitalier d'Avranches pour une prise en charge médico-psychologique à la suite de ce drame.