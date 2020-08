Ypreville-Biville. Accident de la route : un motard en urgence absolue

Il était 10 h 40, le samedi 8 août 2020, lorsque les secours ont été appelés sur un accident de la circulation survenu à Ypreville-Biville, dans le pays de Caux. Sur place, les pompiers découvrent une voiture et une moto accidentées sur la D17. Le conducteur de la voiture et l'un des deux occupants du deux-roues étaient tous les deux légèrement blessés. L'état de l'autre occupant était plus grave.

Une victime héliportée vers l'hôpital

Selon les premières constatations des secours, en fin de matinée, cette personne se trouvait "en état d'urgence absolue". L'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile a donc été mobilisé pour pouvoir l'évacuer le plus vite possible vers l'hôpital. Le temps de l'intervention, la route a été fermée à la circulation.