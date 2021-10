Alençon. Comment les habitants résistent-ils à la vague de chaleur ?

En Normandie, les températures les plus élevées ont flirté avec les 40°C, vendredi 7 août, dans l'Orne.

Pour autant, dans les rues suffocantes d'Alençon, la population prend cette canicule avec philosophie. "Le matin on fait deux ou trois courses et le reste de la journée on ferme les volets, on a une petite clim", confesse un passant. "Malheureusement, je vais rester à la maison, en essayant de faire le plus de courants d'air", se plaint un autre. "Il ne faut être pas trop habillé et boire", conseille un troisième. "On sort le matin. A l'appartement, on a ouvert les fenêtres cette nuit pour avoir la fraîcheur, depuis les volets sont fermés. Et on boit de l'eau", témoigne un autre, qui ajoute : "C'est du beau temps, c'est normal on est en été, on en profite. Bien sûr que c'est un peu excessif, mais on prend ce qui vient." "On en fait tout un esclandre, mais l'été... c'est l'été, hein ?" conclut un ultime passant, dans des rues quasi désertées, sous près de 40°C. Dans l'Orne, les températures resteront très élevées jusqu'en milieu de semaine prochaine.