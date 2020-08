Manche. Un train percute un homme et des chiens, morts sur le coup

Les sapeurs-pompiers des centres de secours de Saint-Lô et de Saint-Jean-de-Daye ont été engagés ce vendredi 7 août vers 11h sur la ligne SNCF Lison-Saint-Lô à hauteur de la Meauffe, au Nord de Saint-Lô. Un train TER a violemment percuté un homme et des chiens qui sont décédés sur le coup, d'après les secours. Au total, 9 voyageurs, 1 contrôleur et 1 conducteur étaient à bord du train. La prise en charge des voyageurs par la SNCF était en cours à la mi-journée.