Orne. Le policier tué au Mans était originaire d'Alençon, le maire réagit

Le policier tué dans l'exercice de ses fonctions, jeudi matin 6 août au Mans, était originaire du quartier Courteille, à Alençon. "Je viens d'apprendre le décès d'un policier dans l'exercice de ses fonctions au Mans. J'adresse à sa famille qui réside sur la Communauté Urbaine d'Alençon mes sincères condoléances et aux policiers du commissariat du Mans toute ma solidarité", a réagi le maire et président de la Communauté Urbaine d'Alençon, Joaquim Pueyo, qui ajoute : "Ces violences à l'encontre des forces de l'ordre, de plus en plus nombreuses, sont très graves et particulièrement inacceptables dans un pays tel que le nôtre. J'en appelle à la plus grande fermeté pour les auteurs des faits, il en va de l'équilibre de notre société."