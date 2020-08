Manche. Une enfant de 5 ans meurt après avoir été percutée par une moissonneuse

Une jeune fille de 5 ans était en train de jouer avec sa sœur aînée âgée de 10 ans dans un chemin de Cerisy-la-Forêt quand l'accident s'est produit, mardi 4 août. C'est en voulant s'approcher au passage de l'engin que la fillette, originaire du Nord et en vacances avec sa famille, a été percutée par la moissonneuse-batteuse. Selon le procureur de la République de Coutances, Cyril Lacombe, "le conducteur, négatif à l'alcool et aux stupéfiants, ne s'est pas rendu compte du choc mais a été immédiatement alerté par des témoins. Il s'est aussitôt arrêté en attendant l'arrivée des secours". L'enquête visant à déterminer les circonstances exactes du drame a été confiée à la brigade des recherches de Saint-Lô et à la brigade de Saint-Jean-de-Daye.