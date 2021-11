Vittefleur. L'interdiction de baignade au lac de Caniel est levée

Vendredi 14 août, l'Agence régionale de santé a levé l'interdiction de baignade (excepté pour l'Aquapark).

A la suite des recommandations de l'Agence régionale de santé (ARS), la baignade sur l'ensemble du plan d'eau du lac de Caniel à Vittefleur est interdite depuis ce jeudi 6 août (baignade et pêche). Les activités nautiques sont, pour le moment, maintenues.

Une quantité trop importante de cyanobactéries a été relevée : elle dépasse le seuil de 100 000 cellules/ml, seuil au-dessus duquel des effets sur la santé sont possibles. Les cyanobactéries sont des algues microscopiques qui peuvent se développer dans les eaux douces, peu profondes, tièdes et riches en nutriments. Elles peuvent provoquer des irritations de la peau, du nez, de la gorge et des yeux, ainsi que des maux de ventre, des diarrhées, des nausées ou des vomissements. À noter aussi que l'ingestion d'écume peut provoquer un empoisonnement des animaux. Il est recommandé d'éviter tout contact avec l'écume, de prendre une douche après l'activité nautique et nettoyer le matériel de loisirs nautiques après son utilisation. Un suivi hebdomadaire est mis en place par l'ARS.