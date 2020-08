Cherbourg. Leur terrasse disparaît un dimanche... Le voleur la ramène !

Du culot, il en faut pour voler une terrasse entière... Et encore plus pour la rapporter ! C'est pourtant ce qu'a fait un habitant de Cherbourg-en-Cotentin. Dimanche 2 août, un couple constate la disparition de la pelouse synthétique, des barrières et des pots de fleurs installés devant son immeuble. "Mon compagnon Julien a construit cette terrasse pendant le confinement, sur notre parking privé. Même les moulins à vent de mon fils avaient été volés !", raconte Claire Marion, la propriétaire. Excluant la piste de la mauvaise blague, le couple dépose plainte et diffuse un message, largement partagé, sur les réseaux sociaux.

La suite se passe mercredi 5 août. "On m'a prévenue que quelqu'un était en train de ramener les affaires", poursuit la jeune femme. La personne concernée habite à quelques rues de là. "Il m'a dit : 'c'était en libre service'. Sauf que les barrières étaient cloutées au sol !", s'exclame Claire. C'est en fait un autre voisin qui a reconnu le matériel et incité le voleur a rapporter les affaires. En revanche, pas de trace des moulins à vent !