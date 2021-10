Pays de Caux. La journée de la randonnée se fera à Daubeuf-Serville

La communauté de communes Campagne-de-Caux, en Seine-Maritime, organise depuis plus de vingt ans, sa journée de la randonnée le deuxième dimanche de septembre. Malgré la crise sanitaire, l'événement aura bien lieu cette année. Ce sera le dimanche 13 septembre à Daubeuf-Serville, pour la 22e édition.

Une édition qui sera forcément un peu particulière. Pour faire respecter les règles sanitaires, l'inscription est obligatoire. Le but est de limiter le nombre de participants et d'éviter les attroupements. Le jour de l'événement, le port du masque sera obligatoire dans la salle de regroupement et les gestes barrières seront à respecter. Six parcours sont proposés cette année de 3,5 à 12 kilomètres.

Randonnée N°1 - 12 km - 9 h

Randonnée pour très bons marcheurs (5 km/h). En prenant la route vers Bec-de-Mortagne, vous découvrirez la vallée de la Ganzeville avant de profiter d'une balade dans les jardins du Domaine du Grand Daubeuf. Durée : 3 heures - Dénivelé : 201m

Randonnée N°2 - 9,5 km - 9 h 30

Randonnée pour bons marcheurs. Prenez la route pour Limpiville et découvrez ce petit village cauchois par un parcours qui vous fera traverser toutes les cultures traditionnelles du Pays de Caux. Au retour vers Daubeuf-Serville, passage près du château du Vaudroc et ses belles hêtraies cauchoises. Durée : 2 heures 45 - Dénivelé : 97 m.

RandonnéeN°3 - 7,5 km - 10 h

Randonnée pour marcheurs occasionnels. Prenez les petits chemins et sentiers de Daubeuf-Serville pour atteindre le très beau manoir de Vertot, ancienne possession des Auber d‘Aubeuf et de Vertot, bâtisseurs du Château du Grand Daubeuf. Aujourd‘hui, c‘est un clos-masure exceptionnel avec manoir, colombier, mare, ... Durée : 2 heures 30 - Dénivelé : 106 m.

Randonnée N°4 - 5 km - 10 h 30

Randonnée adaptée aux enfants (à partir de 5 ans). Partez à la découverte des légendes de Daubeuf : loup-garou, Dame Blanche, disparition de la Ganzeville n‘auront plus de secret pour vous ! Durée : 2 heures - Dénivelé : 10 2m.

Pause du midi

Au retour, l'apéritif est offert à chaque marcheur. Ensuite, plusieurs possibilités s'offrent aux participants. Soit ils profitent d'un pique-nique tiré du sac ou d'une formule repas. Ils peuvent également ne pas déjeuner sur place. Le repas est assuré par Vanessa et Olivier de The Food Truck, bien connus des Daubeuvais. Ils concocteront pour l'occasion soit Frites/saucisses soit burger classic, soit burger morbier.

Randonnée N°5 - 8 km - 14 h 15

Randonnée pour marcheurs occasionnels. En prenant la route vers Bec-de-Mortagne, profitez de la fraîcheur de la vallée de la Ganzeville avant de vous laisser séduire par le parc du Domaine du Grand Daubeuf. Durée : 2 h 30 - Dénivelé : 84m.

Randonnée N°6 - 3,5 km - 14 h 45

Randonnée adaptée aux enfants. Sortez vos chaussures de rando et vos costumes les plus fous pour la folle randonnée, une petite balade déguisée dans Daubeuf-Serville. Au retour, élection du plus "beau" costume. Les enfants doivent rester accompagnés d'un adulte. Durée : 1 heures - Dénivelé : 51m.