Calvados. Honfleur, Colleville, Pointe du Hoc : l'obligation du masque étendue dans des lieux ouverts

Le masque s'impose désormais dans de nombreux lieux publics du Calvados. Le préfet, Philippe Court, a signé une série d'arrêtés en ce sens, publiés lundi 3 et mardi 4 août.

Le masque s'impose par exemple au cimetière américain de Colleville-sur-Mer et à la Pointe du Hoc, deux lieux incontournables du tourisme de mémoire. Il est aussi obligatoire dans tout le centre-ville de Honfleur, notamment les quais mais aussi les jardins publics, la plage du Butin, le parking du Naturospace, etc. Le masque s'impose également rue des Bains à Trouville-sur-Mer et sur une partie de la digue de Saint-Aubin-sur-Mer.

Egalement sur les marchés

Enfin, les communes concernées l'ont souvent déjà annoncé, la préfecture impose par arrêté le masque sur les marchés d'Isigny-sur-Mer, Bayeux, Honfleur, Saint Contest, Saint-Aubin-sur-Mer, Ouistreham, Port-en-Bessin-Huppain, Merville-Franceville, Langrune-sur-Mer, Saint-Vigor-le-Grand, Trouville-sur-Mer. La règle s'impose aux personnes âgées de plus de 11 ans. Les contrevenants risquent 135 € d'amende.