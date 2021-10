Fécamp. Une série d'activités pour la rentrée de septembre à la Piscine

La Piscine, le centre aquatique intercommunal de Fécamp, propose différentes activités à partir de la rentrée de septembre. Les inscriptions se font jusqu'au dimanche 23 août. Six ateliers seront proposés à partir du lundi 7 septembre : aquagym (fitness aquatique avec trois niveaux d'intensité), cours de natation (pour les enfants à partir de 6 ans), vaincre l'aquaphobie (pour enfants et adultes), aquabike (effort intensif), P'tits mousses (aisance aquatique pour les 4 et 5 ans guidés par un maître-nageur) et le jardin aquatique (activité familiale pour les enfants de 6 mois à 4 ans avec deux accompagnateurs).

Pour rappel, la partie ludique et détente est fermée pour cause de travaux. Seuls les bassins sportifs et d'apprentissage sont accessibles. La Piscine sera fermée pour arrêt technique du lundi 24 août au dimanche 6 septembre inclus. En raison du Covid-19, un protocole sanitaire est mis en place : plan de circulation, port du masque à l'entrée et dans les couloirs ou encore planches personnelles interdites.