Dieppe. Le marché immobilier croule sous les demandes : "C'est la folie"

"Depuis le déconfinement, c'est la folie !" À la tête de l'agence AS immobilier à Dieppe, Lionel Vépierre confie ne pas avoir vu une telle demande de biens à l'achat "depuis les années 2005 où ça se vendait à toute vitesse". La station balnéaire a le vent en poupe, par sa situation idéale le long de la côte tout en restant accessible en train ou en voiture depuis la capitale.

De nombreux Parisiens

Car ce sont notamment les Parisiens qui sont venus tendre le marché immobilier à Dieppe. "Il y a beaucoup de gens de la région parisienne qui viennent acheter à Dieppe et il y en avait déjà beaucoup", confirme François De Ladoucette, lui aussi installé comme agent immobilier depuis de longues années à Dieppe.

Pendant le confinement, certains Parisiens se sont d'ailleurs aperçus que "le télétravail fonctionne bien" et souhaitent ainsi s'installer durablement dans la région : "Plutôt que de s'installer en secondaire à Dieppe, ils viennent pour une résidence principale", poursuit François De Ladoucette.

Le marché immobilier tendu

Ces demandes, ajoutées à celles des Dieppois recherchant notamment un logement avec un extérieur, créent même "un manque de produits à vendre", indique François De Ladoucette, rejoint par Lionel Vépierre : "On reçoit 100 clients par mois en agence et dans le même temps on ne rentre que dix biens ! On a des demandes que l'on ne peut pas satisfaire parce que l'on manque de marchandises, tout simplement."

Ce sont aussi bien les deux pièces en centre-ville que les maisons de campagne qui sont recherchés par les acquéreurs. "Ce qui se vend bien ce sont les biens entre 100 et 200 000 euros, au-dessus c'est un peu plus compliqué", ajoute Lionel Vépierre. Par contre, le marché immobilier profite aussi des taux d'intérêt bas qui incitent notamment à un premier achat.