Cherbourg. Les lecteurs se bousculent à la librairie Ryst

Le confinement aurait-il redonné le goût de la lecture ? La librairie Ryst à Cherbourg-en-Cotentin a dû fermer ses portes du 16 mars au 10 mai, en raison du confinement. Son directeur, Arnaud Coignet, a rouvert le lundi 11 mai, sans savoir si la clientèle serait au rendez-vous. Et pourtant... "Il y a eu un véritable engouement pour la lecture", explique-t-il. "Les gens ont aussi voulu soutenir le commerce de proximité en se disant que c'était fragile."

Les livres de l'été

Malgré une baisse des ventes de 13 % du 1er mars au 31 juillet (fermeture comprise), la librairie a vu un bond en juin (+ 43 %), et en juillet (+ 30 %). "On a récupéré une grande partie de cette période de fermeture. De nouveaux clients ont aussi été gagnés par l'envie de lire !", s'exclame le directeur. Parmi les ouvrages les plus plébiscités par la clientèle depuis la reprise d'activité : "Le Temps des Tempêtes" de Nicolas Sarkozy, les biographies sur De Gaulle, les essais sur l'épidémie de Covid-19, le best-seller de Michèle Obama "Devenir", mais aussi les livres jeunesse (BD, mangas...). Sans oublier, bien sûr, les romans. Ceux d'Anne Pauly (prix Inter), de Guillaume Musso, Joël Dicker, Elena Ferrante ou Leïla Slimani "fonctionnent très bien" d'après le libraire, qui recommande, pour sortir des sentiers battus "La Relève" de la Cherbourgeoise Fanny Chesnel.

Mais son coup de cœur se porte sur celui-ci : "Une vie à vendre" de l'auteur japonais Yukio Mishima. Il nous en dit plus au micro de Tendance Ouest :