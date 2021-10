Fécamp. Le Palais Bénédictine est l'entreprise la plus visitée de Normandie

Le Palais Bénédictine à Fécamp est l'entreprise la plus visitée de Normandie avec 107 400 visiteurs en 2019 (source Entreprise et Découverte, réseau spécialiste de la visite d'entreprise en France). Dans notre région, 140 entreprises proposent des visites. Elles ont accueilli, sur toute l'année 2019, 700 000 visiteurs. C'est le secteur agroalimentaire qui attire le plus de curieux (la Bénédictine, donc, mais aussi les caramels d'Isigny, les différentes fromageries ou encore les cidreries et les distilleries). Certaines entreprises présentent des savoir-faire d'exception : la Fonderie de cloches Cornille-Havard, héritière d'une tradition qui remonte à la fin du Moyen-Âge, les Parapluies de Cherbourg, la poterie du Mesnil de Bavent, Bohin, dernier fabricant d'aiguilles en France ou encore les Tricots Saint-James (ou comment un pull marin passe entre 18 mains avant d'être fini). Le secteur industriel compte quelques grandes entreprises comme le port du Havre, les centrales nucléaires EDF de Paluel et Flamanville, aux pieds des falaises. Plus méconnu, la Normandie est le premier producteur mondial de lin textile : on y retrouve des entreprises comme Terre de Lin, plus grande coopérative de lin textile d'Europe, ou encore Embrin, créateur de linge de maison en lin.

Les entreprises les plus visitées en Normandie. - Entreprise et Découverte