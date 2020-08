Equitation. Le crack normand Bold Eagle dit adieu à la compétition

L'adieu à la compétition a eu lieu pour le cheval, crack normand Bold Eagle, dimanche 2 août lors du Prix de Wallonie, disputé à Mons en Belgique. Bold Eagle est un cheval de course trotteur français né le 22 mars 2011, fils de Ready Cash et Reethi Rah Jet, par Love You. Il a terminé son ultime course en quatrième position. L'histoire retiendra que pour cette 76ème et dernière course, il a été drivé par Hugues Monthulé, son "lad" qui l'entraîne depuis 5 ans au Ménil Bérard (Orne), aux écuries Guarato.