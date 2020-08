Football. Quevilly Rouen Métropole fait match nul contre Dunkerque

Après une défaite contre Caen et une victoire contre Versailles, l'équipe de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) disputait son 3ème match amical de préparation face à une équipe de Ligue 2 Dunkerque et a fait match nul 2-2 vendredi 31 juillet 2020.

Réduits à dix dès la 8ème minute suite à un coup de sang d'Alioune Ba victime d'un carton rouge, les Dunkerquois encaissaient un premier but à la 45ème minute par Dadoune avant d'égaliser en seconde mi-temps à la 51ème minute par Rocheteau sur une belle frappe des 20 mètres pleine lucarne. Les Rouges et Jaunes allaient ensuite reprendre l'avantage à la 75ème minute sur un but contre son camp de Gomis avant que Rocheteau ne provoque un penalty bien transformé par Vialla à la 85ème minute pour l'égalisation et la fin de cette rencontre.

Avec un bilan d'une victoire, un nul et une défaite, les joueurs de Bruno Irlès disputeront leur 4ème match de préparation face à l'équipe du Havre mercredi 5 août 2020.