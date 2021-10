Le Gué-de-la-Chaîne. Incendie d'un dépôt de bois dans le Perche

Pompiers. Un spectaculaire incendie d'un dépôt de bois a eu lieu durant la nuit de vendredi 31 juillet à samedi 1er août. L'alerte a été donnée à 1h44, route de Mamers, au Gué-de-la-Chaîne, entre Mortagne-au-Perche et Bellême. 26 pompiers ont été mobilisés. On a craint un moment une propagation au sous-bois à proximité, mais au final, plus de peur que de mal.