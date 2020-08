Merville-Franceville. En juillet, le beau temps a boosté la fréquentation des restaurants

"Ce midi, c'est moules-frites !" Le menu de Guillaume et Camille, attablés à Merville-Franceville, jeudi 30 juillet, ressemble à celui de beaucoup d'autres vacanciers. Venus de Fécamp, ils profitent du soleil éclatant qui arrose les terrasse de la plage. "Il a fait très beau au moins de juillet, on est même surpris de la fréquentation" constate Luc Daufresne, qui gère la crêperie-pizzeria Le Santa Fe. Complet midi et soir, il est parfois contraint de refuser du monde, malgré les dix tables supplémentaires de la terrasse. "La municipalité nous a permis de l'élargir, pour compenser les règles de distance". Si les Britanniques sont aux abonnés absents, le patron voit affluer les touristes italiens, néerlandais, belges et surtout allemands. En face, à la brasserie l'Hippocampe, la terrasse est aussi pleine. "La fréquentation de juillet est même supérieure que l'an dernier" estime Stéphane Joumaa, le patron. Beaucoup de touristes français dégustent ses plats. "Avec l'apéritif ou la petite crêpe après la plage. Les gens ont envie d'en profiter !" Il a prévu du renfort en août, pour absorber l'affluence.