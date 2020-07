Calvados. La Batterie et ses combats reconstitués en 3D

Difficile, pour les plus jeunes, de s'imaginer la Libération de la Normandie, en 1944. Avec la numérisation, proposée par French Baroudeur, du site de la batterie de Merville, dans le Calvados, cela va être possible. "Avec le président de cette association, on s'est dit qu'on allait numériser l'ensemble du site. Après, on va pouvoir reconstituer les combats en 3D" développe Junior Brichart, employé du musée de la batterie de Merville.

Une application montrera la réalité des combats de cette ancienne base militaire allemande. "Le virtuel rendra le musée accessible à tous. Car même si notre espace est aménagé, il reste difficile d'accès pour les personnes à mobilité réduite. Cela nous permet aussi d'avoir une visibilité à l'étranger" espère Junior Brichart, qui espère aussi que cette visite virtuelle pourra pousser des curieux à venir découvrir le musée en vrai. L'application, dont la date de sortie est estimée en fin d'année, et le musée, sont complémentaires. Chacun révélera des choses différentes sur le site de la Batterie de Merville.