Table : La Régalière porte bien son nom

Quand la qualité bretonne et le bon goût normand se croisent, cela crée des étincelles. Dans la discrète et ô combien charmante rue du Massacre, à deux pas de la rue Jeanne d’Arc, la crêperie La Régalière est souvent présentée comme une référence du genre à Rouen. Nous sommes allés vérifier.

Ambiance agréable

Premier constat : le restaurant ne désemplit pas, ce qui est bon signe. Mais rapidement, c’est bien l’ambiance des lieux qui séduit. Le charme opère. Au rez-de-chaussée ou au sous-sol, nous voilà plongés dans la chaleur d’un vieil immeuble à colombages. La décoration est très soignée sans être pompeuse. On apprécie cette douce nostalgie qui émane des murs, des meubles et des objets. Le service, lui, est agréable et efficace.

Dans l’assiette, le plaisir ne retombe pas, bien au contraire... aidé en cela par un verre de poiré normand délicieux. Les crêpes montrent tous les signes de la qualité, notamment au niveau de la pâte, onctueuse. J’ai choisi ce midi la Norvégienne, garnie de saumon fumé et de crème fraîche. Un grand classique de crêperie réussi. En dessert, l’Apple Pie (pommes au beurre, quatre épices, caramel et glace vanille) conclut le repas en beauté. Le tout pour 15 € environ. A noter, le midi, l’existance d’un menu crêpe et dessert à 8,50 €.

Pratique. La Régalière, 12 rue du Massacre, à Rouen. Tél.02.35.15.33.33.