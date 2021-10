Manche. Trois passagers secourus en mer au large de Chausey

Sauvetage en mer, CROSS. Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été informé jeudi 30 juillet en début d'après-midi de la projection en mer de cinq personnes à l'est de Chausey, dans la Manche. Trois d'entre elles ont été secourues et ramenées sur la terre ferme.