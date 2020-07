Le Havre. Jean-Paul Lecoq veut l'abandon du canal Seine Nord

Jean-Paul Lecoq, député communiste du Havre (Seine-Maritime), vient d'écrire à Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et à Annick Girard, ministre de la Mer, pour demander l'arrêt du projet de Canal Seine Nord. Les courriers ont été envoyés le 23 juillet dernier. La création de ce canal, validé par le gouvernement d'Édouard Philippe (actuel maire du Havre), vise à relier les ports du nord de l'Europe au bassin parisien, en creusant un canal d'une centaine de kilomètres reliant l'Oise à l'Escaut.

Jean-Paul Lecoq dénonce "un projet pharaonique, néfaste pour l'environnement et aberrant sur le plan économique si l'on se place du point de vue des intérêts de la France. Il existe déjà un canal naturel pour relier nos grands ports au bassin parisien, donc au cœur de l'Europe : la Seine ! L'intérêt de la France est de conforter l'axe Seine et le trafic fluvial, comme ferroviaire depuis nos ports du Havre et de Rouen, et non d'offrir un outil concurrentiel aux ports du nord de l'Europe pour augmenter leurs trafics et améliorer leurs débouchés". L'élu communiste en appelle au nouveau gouvernement pour revenir sur l'autorisation du projet. Les travaux doivent débuter cette année. Le canal doit coûter 4,5 milliards d'euros (dont un milliard de l'État et un milliard des collectivités locales).