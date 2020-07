Calvados. Été tranquille dans les piscines : "pas besoin de faire la queue au toboggan !"

Ce que préfère Clément, âgé de six ans, quand il est à la piscine ? "Le toboggan !" répond le petit garçon qui prend chaque matin des cours de natation au centre Aquanacre, à Douvres-la-Délivrande. "Et en plus, pas besoin de faire la queue", constate sa maman, l'une des rares à barboter dans le bassin ludique, ce mercredi 29 juillet.

"J'ai téléphoné avant de venir, on m'a rassurée car les jauges habituelles sont loin d'être atteintes", poursuit cette touriste en vacances chez ses parents.

Deux désinfections par jour

Désormais, plus besoin de réserver pour venir se baigner, contrairement à la période de réouverture juste après le confinement. "Nous maintenons deux désinfections par jour, donc la qualité de l'eau et la propreté des vestiaires est plus élevée que jamais. Mais paradoxalement nous avons moins de monde !" constate Nicolas Duval, directeur du centre aquatique, qui espère que ces conditions optimales vont inciter de plus en plus de nageurs à revenir dans les bassins. "Il y a un peu moins d'habitués, ils ont préféré suspendre leur abonnement jusqu'à septembre. La vraie différence se fait sur la clientèle touristique, qui a probablement tendance à privilégier les activités sèches".

Après des débuts timides, la fréquentation atteint cette semaine les 50% d'un mois de juillet habituel.