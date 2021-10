Manche. Feu de bâtiment agricole : 600 m2 entièrement embrasés

Un incendie s'est déclaré mercredi 29 juillet dans l'après-midi, dans un bâtiment agricole situé sur la commune du Rozel, au lieu-dit Le Pou. Les sapeurs-pompiers ont déployé vers 17 h deux fourgons incendie et une échelle aérienne. Au total, 600 m2 se sont totalement embrasés. À l'intérieur: une moissonneuse-batteuse et de l'engrais. L'action rapide des soldats du feu a permis d'éviter la propagation aux alentours et de préserver la maison mitoyenne du propriétaire, de 90 m2. Une femme de 68 ans, en état de choc, a été transportée à l'hôpital Pasteur de Cherbourg par les sapeurs-pompiers, tout comme son fils de 40 ans, ce dernier ayant inhalé des fumées avant l'arrivée des secours. L'intervention s'est achevée peu avant 21 h.