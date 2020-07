Calvados. D'importants moyens déployés à la recherche d'un kitesurfeur

Un signalement a été fait auprès du CROSS Jobourg, le lundi 27 juillet peu avant 18 heures, par une personne qui aurait aperçu un kitesurf au large de Langrune-sur-Mer dans le Calvados. Peu après, les SNSM de Courseulles-sur-Mer et de Ouistreham ont engagé vedettes et canots pneumatiques. En parallèle, l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale et celui de la Sécurité civile, Dragon 76, en provenance du Havre ont été engagés. Des repérages en hauteur et en immersion marine ont été réalisés une bonne partie de la soirée. Le Cross Jobourg a finalement arrêté les recherches ce mardi 28 juillet à 8 heures, faute de résultat. Bien que les conditions météo aient été difficiles, avec beaucoup de vent, pour le président de la station SNSM de Courseulles, Eric Busnel, il est possible que cela soit une fausse alerte. "Les témoins ont cru voir une voile noire et blanche, mais ce n'est pas courant. Les kitesurfs sont en général de couleurs vives pour qu'on puisse les repérer facilement. Ils ont peut-être confondu avec un ou deux dauphins qui sautaient en l'air, il y en a toujours dans le coin."