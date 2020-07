Musique. Aya Nakamura est la chanteuse francophone la plus écoutée !

L'été 2020 réussit très bien à Aya Nakamura. La chanteuse cartonne avec son titre Jolie nana dans lequel on aperçoit en vidéo Camille Lellouche dans le rôle de la copine bavarde. Le clip mêle court-métrage et chanson et a été vu près de 10 millions de fois sur YouTube.

En plus de cette immense popularité, Aya Nakamuira se lance à la conquête du marché de l'Amérique latine.

Son titre Djadja qui l'avait révélée il y a plus de deux ans a été remixé avec la star latino Maluma. Le titre a ainsi conquis les pays hispanophones. Le clip a été vu plus de 50 millions de fois en à peine plus d'un mois !

La chanteuse travaillerait actuellement sur son 3e album.