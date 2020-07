Portbail. Quinze voiliers en flottille le long du littoral de la Manche

Quinze voiliers vont caboter en flottille le long de la côte ouest du littoral de la Manche à partir de ce samedi 25 juillet et jusqu'au 7 août via deux circuits, la côte des Isles et la baie du Mont-Saint-Michel.

Il s'agit ici de la seconde édition du "Petit Cabotage" organisé par le Conseil départemental de la Manche, après une première édition à succès.

Une occasion de découvrir la côte pour ces 30 skippers qui pourront aussi se perfectionner aux techniques de navigation pour les moins aguerris en toute sécurité et accompagnés par des professionnels du nautisme. Ecoutez Jean-Morin président des ports de la Manche.

Les deux circuits affichent complets avec des navigateurs bretons ou des côtes atlantiques. Des escales, patrimoniales, culturelles ou gourmandes sont également prévues.

La mise à l'eau des bateaux s'effectuera ce samedi 25 juillet à Port-Bail-sur-Mer (Manche). Le second circuit en baie du Mont-Saint-Michel s'effectuera à partir du dimanche 2 août à Granville (Manche).