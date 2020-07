Normandie. Elle accouche dans sa voiture

Une naissance est un événement, qui marque les familles. D'autant plus quand tout ne se passe pas comme prévu. Le jeudi 23 juillet, peu avant 15h30, une femme de 36 ans a accouché dans sa voiture, au niveau de la sortie de Buchy de l'A28, près de Rouen (Seine-Maritime). Sept sapeurs-pompiers et une équipe du Samu se sont rendus sur place pour aider la jeune mère. Tout s'est finalement bien passé. La maman et son enfant, en bonne santé, ont ensuite été transportés à l'hôpital.