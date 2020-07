Calvados. Des opérations de sécurité en mer pour sensibiliser les plaisanciers

"Une sortie en mer, cela se prépare. Il faut vérifier la marée, la météo et le matériel", rappelle Liza Aggoune, adjoint responsable du service maritime et du littoral du Calvados. En 2019, 105 opérations ont été recensées pour sauver des cas isolés par la marée entre le Mont Saint-Michel (Manche) et le Cap d'Antifer (Seine-Maritime), situé à côté d'Étretat. Les affaires maritimes, la Brigade de surveillance du littoral (BSL) et d'autres organisations effectuent des contrôles jusqu'au 30 septembre. Ces actions permettent de vérifier que les plaisanciers possèdent tous les objets de sécurité à bord de leur bateau. "Ils ont le matériel qui est aux normes et valide, mais ils mettent du temps à le trouver. En cas d'incendie, cela peut être problématique", constate le Major Jean-Philippe, de la BSL, "on leur fait prendre conscience qu'il doit être immédiatement accessible."

Pour alerter les secours en mer, il faut contacter le 196.

Pratique. Toutes les réglementations sur le site : ecologique-solidaire.gouv.fr