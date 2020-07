Près d'Etretat. Une cale de mise à l'eau testée en avant-première

C'est un nouvel équipement qui marque une étape importante de l'aménagement du littoral. Ce mercredi 22 juillet, a été testé en avant-première le nouvel accès de plaisance de Saint-Jouin-Bruneval (entre Fécamp et Le Havre), situé juste à côté de la plage : la cale de mise à l'eau des bateaux.

"C'est un vrai moyen d'aller à la mer en toute sécurité, pas seulement pour les pêcheurs. Pour les familles aussi. Cela manquait vraiment sur le territoire. Avant, il y avait un accès à la mer par la plage, c'est-à-dire qu'il fallait cohabiter entre les touristes, les plaisanciers, les familles, les pêcheurs. Tout le monde se croisait. Les voitures roulaient plus ou moins vite. Certaines personnes mettaient leur serviette par terre. La cohabitation était difficile et même dangereuse. Le nouvel équipement était attendu pour la sérénité de la plage", constate François Auber, le maire de cette commune de 1 900 habitants, située tout près d'Etretat. "Il y avait eu des incidents. Pas d'accident. Mais, la probabilité qu'il y en ait un était réelle."

10 ans entre le projet et sa concrétisation

Longue de plus de 80 m, large de 13 m et dotée de 27 places de stationnement, la cale de mise à l'eau installée à l'abri du port de service d'Antifer est disponible 7 jours sur 7, toute l'année, du lever du soleil à la tombée de la nuit.

Selon l'agence de développement touristique Atout France, une cale de mise à l'eau génère un potentiel de sorties en mer équivalent à celui d'un port de plaisance de plus de 100 anneaux. Il aura fallu dix ans pour que sorte de terre ce projet. "Dix ans entre l'idée et le premier test. C'est plus d'un mandat de maire. Il faut de la persévérance !"