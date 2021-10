Manche. Des centres de dépistage du Covid-19 dans les stations balnéaires cet été

Le préfet de la Manche et l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie lancent une campagne de dépistage, gratuite et sans ordonnance, dans plusieurs communes balnéaires du département de la Manche. L'objectif est de repérer très précocement l'apparition de nouveaux cas de Covid-19, et en particulier de nouveaux cas groupés, pour limiter la circulation virale sur le territoire.

Première commune concernée, Agon-Coutainville, dès ce jeudi 23 juillet, de 10 à 18 heures, rue du Temple (derrière l'espace culturel), avant Jullouville, du 3 au 5 août.

D'autres communes accueilleront ces centres de dépistages en août : Granville, le Mont-Saint-Michel, Barfleur, Barneville-Carteret, Saint-Vaast-la-Hougue, la Hague. La liste n'est pas exhaustive, précise la préfecture de la Manche.

Les personnes qui souhaitent se faire tester doivent se munir de leur carte vitale. Ce dépistage est gratuit, il est pris en charge par l'Assurance Maladie et ne nécessite pas de prescription médicale.