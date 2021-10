Seine-Maritime. Cambriolages : pensez à l'opération Tranquillité vacances

Le dispositif Tranquillité vacances est désormais un classique et permet de partir en congés l'esprit un peu plus tranquille. Il suffit de remplir le formulaire que l'on trouve très rapidement en ligne et de le déposer dans le commissariat qui est le plus proche de chez vous, à la police nationale, municipale ou à la gendarmerie, selon le lieu où vous habitez. Lorsqu'elles partent en patrouille, les forces de l'ordre ont alors accès à une cartographie avec les foyers des habitants qui se sont inscrits gratuitement au dispositif. "Le gendarme va vérifier les portails, les fenêtres, s'assurer que tout va bien. Il va éventuellement discuter avec les voisins pour s'assurer qu'il n'y a pas de rôdeurs", détaille le capitaine Pascal Ostré, officier de communication de la région de gendarmerie de Normandie. Un dispositif qui peut être dissuasif contre les cambriolages, mais que le capitaine tient à nuancer. "Ce n'est pas une garantie à 100 % contre les cambriolages, bien entendu."

Des gestes de bon sens

C'est aussi l'occasion pour les forces de l'ordre de rappeler quelques gestes simples à adopter.

"Il faut faire relever le courrier par un voisin, éventuellement faire tondre la pelouse, ne pas laisser un double des clés sous le paillasson ou le pot de fleurs", détaille-t-il. D'autres gestes peuvent s'avérer efficaces, comme un système automatique qui fait ouvrir et fermer les volets de la maison chaque jour. En zone gendarmerie en Seine-Maritime, 250 à 300 foyers font appel au dispositif Tranquillité vacances chaque année.