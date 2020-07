Normandie. Coronavirus : la situation s'améliore

Restons prudents. Le coronavirus n'a pas disparu en Normandie, même si les indicateurs sont en dessous des seuils de vigilance. "Alors que de nombreux Normands profitent de leurs congés d'été, les comportements de chacun doivent être adaptés en raison de la circulation virale. Les déplacements, événements et regroupements familiaux ou amicaux sont des facteurs susceptibles de favoriser la reprise de l'épidémie. Afin d'éviter tout rebond, nous devons adopter collectivement et rigoureusement les mesures de prévention et appliquer tous ensemble les gestes barrières, de bon sens et d'hygiène", indique l'Agence régionale de santé de Normandie.

Au mardi 21 juillet, 186 personnes étaient hospitalisées en Normandie (- 2,1 % par rapport au 17 juillet), dont 7 personnes en réanimation.

Depuis le début de l'épidémie, 644 personnes porteuses du Covid-19 sont décédées en Normandie (à l'hôpital et en EHPAD).

Le point sur les clusters en Normandie

Aujourd'hui, six clusters (foyers épidémiques) sont non-clôturés en Normandie :

• Quatre en cours d'investigation : un dans le Calvados, un dans l'Orne, deux en Seine-Maritime ;

• Deux maîtrisés : un dans l'Eure et un en Seine-Maritime.

À noter : le cluster de la métropole rouennaise, de statut de "diffusion communautaire", a été clôturé au regard des éléments favorables d'évolution, tout nouveau cluster de ce secteur sera désormais suivi individuellement.