Caen. Ambiance chic au Saint-Sauveur

C'est dans un restaurant à chic allure, avec des tableaux au mur et un lustre majestueux suspendu, que nous nous apprêtons à manger, mes collègues et moi. Le restaurant Le Saint-Sauveur porte un nom qui laisse peu de doute quant à l'endroit où il se trouve. Il a ouvert ses portes le 7 juillet, place Saint-Sauveur à Caen, à la place de l'ancien Café Mango. Olivier Gilbert et Franck Lepage, les deux gérants, proposent de la restauration le midi, des tapas le soir et un brunch le dimanche midi. "Franck est un ami de longue date et on voulait se lancer depuis un moment", explique Olivier Gilbert.

Burger et dessert citron

Le lieu était tout trouvé, puisqu'Olivier se définit "comme un amoureux de la place. Pour le nom, on en avait plusieurs en tête, mais au moins celui-ci est facile à retenir et on sait où il se trouve !" Une grande partie du restaurant a été refaite : le bar, les peintures et une partie du mobilier ont été changés. "On devait ouvrir plus tôt, mais avec la crise sanitaire, la date a été reculée." C'est au fond du restaurant, sous une verrière que nous nous installons. Sur la carte, différents plats me font de l'œil, mais je décide de prendre le 'classic burger' : pain aux céréales, steak normand, cheddar affiné, chutney d'oignon et lard croustillant, servi avec des frites et une sauce fromagère. Le tout accompagné d'un verre de vin blanc. "Tout est fait maison, avec des produits frais et locaux." Un régal, et même si je n'ai plus vraiment de place pour le dessert, je me laisse tenter par le 'passionnément citron'. Une sorte de tarte au citron meringuée totalement revisitée et déstructurée : un plaisir pour les yeux et les papilles. Le dessert est composé d'un crémeux au Yuzu, de palets bretons, de citron caviar, de meringue et d'un sorbet citron. Le tout pour 27,50 euros. Pour la suite, les deux gérants ont quelques projets comme, pourquoi pas, organiser de petits concerts.

Pratique. Le Saint-Sauveur, 21 place Saint-Sauveur à Caen. 02 31 85 74 34. Ouvert de 10 heures à 1 heure du matin.